Открытие главной елки и ледового городка Нижнего Тагила. Как это было

Праздничное открытие началось с лазерного шоу с космическими и уральскими мотивами.

После этого на сцену вышли Дел Мороз и Снегурочка. Они поздравили тагильчан и пригласили на сцену мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Градоначальник обратился к тагильчанам с поздравительной речью. После этого он объяснил, почему темой городка в этом году выбран космос.

Мы выбрали тему космоса потому, что мы — ведущая космическая держава. В новом году будет конкурс на тему городка. Подавайте свои предложения. Мы готовимся к 300-летию, а значит, следующий городок будет лучшим,заявил мэр.

Также Владислав Пинаев подвёл краткие итоги года и ещё раз поздравил присутствующих. Упомянул ключевые проекты следующего года.

Уважаемые ребята, дети, родители я от всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом. В этом году мы сделали все, что было возможно. Прошли дополнительные отборы. Мы начали строить третий садик. В независимости от того, что было заложено два. И я уверен, что при вашей поддержке, уже в 2020 году, мы сделаем еще больше,добавил Пинаев.

Владислав Пинаев поздравляет тагильчан Фото: tagilcity.ru

После этого Дед Мороз объединил усилия тагильчан, призвав крикнуть «ёлочка гори», а из-под сцены разлетелось конфетти.

Затем на сцене появилась команда танцоров, которые призывали зрителей повторять за ними, чтобы тагильчане не замёрзли.

Дед Мороз ждал горожан рядом с пони и оленями. С первым можно было сфотографироваться, на вторых — покататься.

Помимо них, в парке можно найти ледяные скульптуры на тему космоса. Многие горки выполнены как космические аппараты, а входы в парк венчают ракеты.

Подсветка городка действительно создаёт космическое ощущение от ледяных скульптур.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на возведение фигур и горок потребовалось более 1 700 кубометров льда и снега. Трудились над созданием городка четыре художника: Эдуард Пономаренко, Александр Медков, Михаил Василенко и Андрей Барахвостов.

В центре парка расположены скульптуры с изображениями созвездий. Некоторые тагильчане в соцсетях сравнили их с «надгробными камнями». Однако на открытии ёлки практически ежеминутно у них фотографировались и дети и взрослые.

В день открытия ёлки в парке было много людей. На скульптуры тоже посмотреть было непросто — там постоянно фотографировались. В целом создалось впечатление, что горожане довольны ледовым городком в этом году.

А одна из тагильчанок, на вид, лет 15-ти сказала:

Не, ну в этом году реально постарались!