Открытие главной елки и ледового городка Нижнего Тагила. Как это было
27 декабря на Театральной площади в Нижнем Тагиле прошло открытие ледового городка. Корреспондент TagilCity.ru побывал на мероприятии и рассказывает, как это было.
Праздничное открытие началось с лазерного шоу с космическими и уральскими мотивами.
После этого на сцену вышли Дел Мороз и Снегурочка. Они поздравили тагильчан и пригласили на сцену мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Градоначальник обратился к тагильчанам с поздравительной речью. После этого он объяснил, почему темой городка в этом году выбран космос.
Мы выбрали тему космоса потому, что мы — ведущая космическая держава. В новом году будет конкурс на тему городка. Подавайте свои предложения. Мы готовимся к 300-летию, а значит, следующий городок будет лучшим,заявил мэр.
Также Владислав Пинаев подвёл краткие итоги года и ещё раз поздравил присутствующих. Упомянул ключевые проекты следующего года.
Уважаемые ребята, дети, родители я от всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом. В этом году мы сделали все, что было возможно. Прошли дополнительные отборы. Мы начали строить третий садик. В независимости от того, что было заложено два. И я уверен, что при вашей поддержке, уже в 2020 году, мы сделаем еще больше,добавил Пинаев.
После этого Дед Мороз объединил усилия тагильчан, призвав крикнуть «ёлочка гори», а из-под сцены разлетелось конфетти.
Затем на сцене появилась команда танцоров, которые призывали зрителей повторять за ними, чтобы тагильчане не замёрзли.
Дед Мороз ждал горожан рядом с пони и оленями. С первым можно было сфотографироваться, на вторых — покататься.
Помимо них, в парке можно найти ледяные скульптуры на тему космоса. Многие горки выполнены как космические аппараты, а входы в парк венчают ракеты.
Подсветка городка действительно создаёт космическое ощущение от ледяных скульптур.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на возведение фигур и горок потребовалось более 1 700 кубометров льда и снега. Трудились над созданием городка четыре художника: Эдуард Пономаренко, Александр Медков, Михаил Василенко и Андрей Барахвостов.
В центре парка расположены скульптуры с изображениями созвездий. Некоторые тагильчане в соцсетях сравнили их с «надгробными камнями». Однако на открытии ёлки практически ежеминутно у них фотографировались и дети и взрослые.
В день открытия ёлки в парке было много людей. На скульптуры тоже посмотреть было непросто — там постоянно фотографировались. В целом создалось впечатление, что горожане довольны ледовым городком в этом году.
А одна из тагильчанок, на вид, лет 15-ти сказала:
Не, ну в этом году реально постарались!
Возведением городка занималась тагильская компания ООО «Парад». Стоимость контракта составила 11,57 миллионов рублей. В прошлом году конкурс выиграл ИП из Екатеринбурга, оставив тагильскую компанию позади. Темой ледовых городков в прошлом году были «Чудеса света».