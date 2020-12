Дегтярев направил 36 млн рублей в инфраструктуру Комсомольска-на-Амуре

Хабаровское правительство под руководством врио губернатора Михаила Дегтярева начало четвертый этап проекта модернизации инфраструктуры водоснабжения Комсомольска-на-Амуре. На это планируют направить 36 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Как пишет transsibinfo.com, глава региона лично контролирует важные для муниципалитетов вопросы и находит для их решения средства, в том числе от частных инвесторов. Работа идет согласно прописанной экспертами дорожной карте, в которой отражены все проблемные места Хабаровского края. Так, в наступающем году на привлеченные из Москвы деньги построят новый 740-метровый водопровод в Комсомольске-на-Амуре. Развитие инфраструктуры водоснабжения в городе проходит в шесть этапов, половина из которых уже пройдена. В частности, восстановлен дюкер через реку Силинка и построен новый водопровод. Теперь нужно построить новый участок водопровода и ввести в работу еще один. Сообщается, что возможности инфраструктуры по подключению новых объектов почти исчерпаны, что в свою очередь тормозит нормальное развитие города. Реализация проекта позволит его жителям получить качественную питьевую воду и решить проблему с перебоями водоснабжения в районах с новыми многоэтажными домами. Известно, что на очередной этап модернизации системы водоснабжения выделят 36 млн рублей, а запланированные работы завершат в 2022 году. Все это проходит в рамках стратегического плана по комплексному социально-экономическому развитию города, который был утвержден четыре года назад Кабмином РФ.

