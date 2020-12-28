Дегтярев направил 36 млн рублей в инфраструктуру Комсомольска-на-Амуре

Развитие инфраструктуры водоснабжения в городе проходит в шесть этапов, половина из которых уже пройдена. В частности, восстановлен дюкер через реку Силинка и построен новый водопровод. Теперь нужно построить новый участок водопровода и ввести в работу еще один.