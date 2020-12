ГИБДД призывает тагильчан быть внимательнее на дороге из-за обильных снегопадов

В связи с изменением погодных условий в Нижнем Тагиле и ГГО и выпадением обильных осадков в виде снега возможно увеличение количества ДТП, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

ГИБДД призывает водителей автомобилей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также стоит избегать резких маневров и торможений. При движении нужно учитывать дистанцию между транспортными средствами. Начинающим водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам, переходящим проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности: несколько раз посмотреть по сторонам и убедиться, что автомобили остановились и пропускают Вас. В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде для большей безопасности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter