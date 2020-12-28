ГИБДД призывает тагильчан быть внимательнее на дороге из-за обильных снегопадов

ГИБДД призывает водителей автомобилей быть осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также стоит избегать резких маневров и торможений. При движении нужно учитывать дистанцию между транспортными средствами. Начинающим водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния.
Пешеходам, переходящим проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности: несколько раз посмотреть по сторонам и убедиться, что автомобили остановились и пропускают Вас. В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде для большей безопасности.