ГИБДД призывает тагильчан быть внимательнее на дороге из-за обильных снегопадов

Пешеходам, переходящим проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности: несколько раз посмотреть по сторонам и убедиться, что автомобили остановились и пропускают Вас. В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде для большей безопасности.