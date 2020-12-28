Исследование: 2020 год изменил жизнь почти половины пользователей рунета

Почти 40% респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денежных средств и 33% — если бы у них появились новые материальные блага: новая машина, квартира, дом и проч. При этом 34% рассказали о том, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными. Конечно, многие говорили о том, что хотели бы чаще путешествовать — таких респондентов было 30%. Почти четверть опрошенных (23%) мечтают об отмене ограничений, связанных с коронавирусом. И только 6% пользователей рунета заявили, что счастливы, несмотря ни на что!