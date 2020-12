Исследование: 2020 год изменил жизнь почти половины пользователей рунета

Социальная сеть Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провела онлайн-опрос и узнала, как оценивают пользователи рунета уходящий 2020 год.

Респонденты также рассказали, какой период в жизни они считают самым трудным, чем запомнился этот год, как повлиял на отношения с близкими и что могло бы сделать его немного счастливее. 47% опрошенных отметили, что 2020 год полностью изменил их жизнь, особенно часто так отвечали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (64%) и 25-34 лет (53%). Пользователи оценили, в какую сторону изменилась их жизнь по десятибалльной шкале: удачным (оценки от 6 до 10) этот год назвали 33% опрошенных, неудачным (оценки от 1 до 4) — 41%. Говоря о своих изменениях в 2020 году, более трети опрошенных (31%) начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17%). Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими: 35% против 28% соответственно. При этом 35% респондентов рассказали, что в этом году они стали реже общаться с друзьями. Кроме того, 2020 год многим запомнился тем, что они начали больше готовить. Об этом заявили 22% опрошенных. При этом 21% респондентов заметили, что они прибавили в весе, и 10% — что похудели. Есть те, кто стал больше читать (18%), открыл новые увлечения (16%) или завел домашнее животное (12%). Пользователи также рассказали, какой период они считают самым трудным для себя или своей семьи. Ответы на этот вопрос сильно отличались в зависимости от возраста респондентов. Пользователи младшего возраста чаще называли период пандемии коронавируса наиболее трудным в их жизни — так считают 68% людей до 24 лет. С ними согласны 60% опрошенных до 34 лет и 43% опрошенных 35-44 лет. Люди старшего возраста отметили в качестве сложного периода события 1991-1992 годов: 31% пользователей 45-54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. А вот пандемию коронавируса сложной назвали только 38% людей 45-54 лет и 32% людей от 55 лет. В целом, период пандемии коронавируса 2020 года назвали сложным 48% респондентов, события 1991-1992 годов — 25%, финансово-экономический кризис в России 1998 года — 10%, валютный кризис в России 2014-2015 годов — 9%, кризис 2008-2009 годов — 8% опрошенных. Почти 40% респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денежных средств и 33% — если бы у них появились новые материальные блага: новая машина, квартира, дом и проч. При этом 34% рассказали о том, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными. Конечно, многие говорили о том, что хотели бы чаще путешествовать — таких респондентов было 30%. Почти четверть опрошенных (23%) мечтают об отмене ограничений, связанных с коронавирусом. И только 6% пользователей рунета заявили, что счастливы, несмотря ни на что!

