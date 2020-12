Памятник напугавший всех россиян может купить «Башспирт»

Топ-менеджеры организации «Башспирт» решили выкупить памятник Аленке из Нововоронежа. Объект получил всероссийскую славу. Произошло это 18 декабря после появления снимков монумента в социальных сетях. Фото сразу стали вирусными и разошлись по группам, сообществам.

Установление «Аленки» администрация Нововоронежа приурочила к 250-летию города. По слухам, некая девушка Аленка смогла найти подходящее место для строительства села Новая Аленовка. На месте поселка со временем появился город. Об этом пишет mkset.ru. Памятник стоил Нововоронежу примерно миллион рублей. Его изготовил бизнесмен Владимир Пилипенко. После демонтажа арт-объекта предприниматель надеется реализовать его на торгах. Полученными деньгами Пилипенко хочет вернуть Нововоронежу гонорар за памятник. В «Башспирте» не отрицают, что желают приобрести «Аленку». Арт-объекту придадут новый смысл. Он превратится в памятник контрафактной продукции, или, если по-простому, - «палёнке».

