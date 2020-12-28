«Россети» ввели в эксплуатацию пять цифровых энергообъектов

Центры управления сетями в Рязанской и Владимирской областях были созданы на основе уже работающих объектов. Они обслуживали почти 70 000 квадратных километров территории. После модернизации и цифровизации объекты будут управлять энергоснабжением более чем 2,5 млн абонентов каждый. Современный оперативно-информационный комплекс СК-11 позволяет дистанционно контролировать приборы учета и многое другое. Также в комплекс встроена функция контроля знаний и обучения персонала.