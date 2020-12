«Россети» ввели в эксплуатацию пять цифровых энергообъектов

ГК «Россети» запустили 3 новые цифровые подстанции и 2 центра управления сетями в четырех регионах Российской Федерации.

На открытие объектов в Рязанской области приехали губернатор Николай Любимов и глава ГК «Россети» Павел Ливинский. Вместе с ними в ЦУС «Рязаньэнерго», где происходил торжественный пуск новых энергообъектов, присутствовали представители других регионов, правда виртуально. Они принимали участие в мероприятии в онлайн-режиме, пишут «Новые известия». Центры управления сетями в Рязанской и Владимирской областях были созданы на основе уже работающих объектов. Они обслуживали почти 70 000 квадратных километров территории. После модернизации и цифровизации объекты будут управлять энергоснабжением более чем 2,5 млн абонентов каждый. Современный оперативно-информационный комплекс СК-11 позволяет дистанционно контролировать приборы учета и многое другое. Также в комплекс встроена функция контроля знаний и обучения персонала. Цифровая подстанция «Михали» (110 кВ) была возведена с нуля. На это ушло более 300 млн рублей. Станция обеспечит бесперебойную подачу электричества промышленным объектам Калужской области. Примечательно то, что обмен информацией проходит в формате международного стандарта МЭК 61850. Кроме этого, энергообъект контролируется и управляется в дистанционном режиме. Две подстанции в Нижегородской области также были созданы на основе действующих объектов. Работы велись в рамках инвестпрограммы «Цифровая трансформация 2030». ПС «Монтажная» (110 кВ) обеспечивает энергией комбинат «Монтаж». А подстанция «Выездное» (110 кВ) обеспечивает электричеством почти 4000 жилых домов и несколько социальных объектов. Цифровизация этих объектов обошлась «Россетям» более чем в 1,25 млрд рублей.

