В Нижнем Тагиле ищут свидетелей смертельного ДТП на Газетной

В Нижнем Тагиле ищут свидетелей смертельного ДТП на Газетной

Сегодня, 12:10ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле разыскивают свидетелей ДТП в результате которого погибла пожилая женщина-пешеход, сообщает следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское».

Происшествие случилось 22 декабря в 15.10 в районе дома № 97 на улице Газетная. Водитель автомобиля Hyundai следовал задним ходом и допустил наезд на 81-летнюю женщину-пешехода. Она была доставлена в больницу, где позже скончалась.

Очевидцев данного ДТП и тех, кому известны его обстоятельства, просят обратиться по адресу: ул. Островского д. 7, кабинет 30 или по телефону: 97-62-59, 97-61-46.

Напомним, пострадавшую госпитализировали в состоянии травматического шока, у нее было обширное повреждения голеней.

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