В Нижнем Тагиле ищут свидетелей смертельного ДТП на Газетной

Происшествие случилось 22 декабря в 15.10 в районе дома № 97 на улице Газетная. Водитель автомобиля Hyundai следовал задним ходом и допустил наезд на 81-летнюю женщину-пешехода. Она была доставлена в больницу, где позже скончалась.