В Нижнем Тагиле ищут свидетелей смертельного ДТП на Газетной

В Нижнем Тагиле разыскивают свидетелей ДТП в результате которого погибла пожилая женщина-пешеход, сообщает следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское».

Происшествие случилось 22 декабря в 15.10 в районе дома № 97 на улице Газетная. Водитель автомобиля Hyundai следовал задним ходом и допустил наезд на 81-летнюю женщину-пешехода. Она была доставлена в больницу, где позже скончалась. Очевидцев данного ДТП и тех, кому известны его обстоятельства, просят обратиться по адресу: ул. Островского д. 7, кабинет 30 или по телефону: 97-62-59, 97-61-46. Напомним, пострадавшую госпитализировали в состоянии травматического шока, у нее было обширное повреждения голеней. В Нижнем Тагиле автомобиль сдавал назад на тротуаре и переехал ноги старушке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter