Минприроды РФ планирует привлечь казаков к охране лесов

«В лесники и инспекторы люди не идут по простой причине — платят им копейки, а работа тяжелая. Да еще и опасная: браконьеры вооружены, и могут не только сопротивляться, но и подать в суд на не слишком юридически защищенного инспектора», — говорится в сообщении.