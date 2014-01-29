Трамваи не выдерживают морозы: в Нижнем Тагиле проблемы с транспортом
Сегодняшнее утро для многих тагильчан стало сюрпризом. Показания на термометрах разнятся, но уходят преимущественно ниже 35 градусов Цельсия. Автомобили, простоявшие всю ночь в холоде, с трудом заводятся, общественный транспорт тоже не торопится собирать сонных горожан.
Кроме того, выяснилось, что на Вагонке сегодня на весь район ходило только три вагона, видимо, самых выносливых. Как рассказали TagilCity.ru в диспетчерской, остальные трамваи остались в парке, поскольку не предназначены для таких морозов. К тому же возникли проблемы с напряжением.
В городе тоже без напряжения в данное время. Можно говорить о факте обрыва контактного провода. Вагоны не предназначены для таких морозов, контактные сети, видимо, тоже. Кроме того, в пять часов пятьдесят минут произошел «хлопок», после которого напряжения и не стало. Подробности пока нам неизвестны.
Еще один интересный факт: на городском портале TagilCity.ru в топе просматриваемых разделов, опережая даже новости, находится запрос «Такси в Нижнем Тагиле». Остается надеяться, что тагильские извозчики не станут повышать цены на свои услуги, а пойдут навстречу горожанам.
Как ни странно, но в такие холода свою работу не прекратили детские сады и школы. Поэтому родителям пришлось закупать детские колготки оптом, надевать на детей всю имеющуюся в доме теплую одежду и вести на занятия. Притом большинство автовладельцев так же не сумели завестись, что и вызвало такой всплеск интереса к услугам такси.
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