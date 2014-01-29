В Нижнем Тагиле активисты возложили цветы в день 70-летия снятия блокады Ленинграда (ФОТО, ВИДЕО)

27 января 2014 года, в семидесятую годовщину снятия блокады Ленинграда, члены всероссийского общественного движения «Суть времени» почтили память защитников и жителей города, несмотря на холод. Помимо Нижнего Тагила, в мероприятии приняли участие активисты движения в других городах России – Волгограда, Магнитогорска, Миасса, Мурманска, Пскова, Старого Оскола, Сургута, Уфы и Челябинска.

Члены общества предоставили материалы с места возложения цветов, чтобы каждый неравнодушный тагильчанин почтил память ушедших предков. В Нижнем Тагиле активисты посетили подножие памятника вечной памяти героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины, монумент в память боевой и трудовой славы горнякам горы Высокой в годы Великой Отечественной войны, Мемориал Воинской Славы на Центральном кладбище в Рогожино.

Кроме того, тагильчане посетили подножие памятника «Вечная слава павшим героям» и мемориал погибшим металлургам в году Великой Отечественной войны. Возложили цветы и героям Советского Союза кавалерам Ордена Славы. Побывали у стены в честь воинов-железнодорожников и посетили подножие мемориала, возложив цветы к Вечному огню «Площади Славы».

Фото и видео предоставлены членами всероссийского движения «Суть времени»