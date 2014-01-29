Всё по-русски: местные компании интернет торговли предложили усложнить жизнь зарубежным конкурентам

То есть ассоциация хочет наиболее простым способом оградить себя от зарубежных конкурентов. Да, сейчас линейка товаров приблизительно одинакова, и клиент находит различие нашего интернет-магазина от заграничного в качестве обслуживания, сроках доставки, качестве товаров.

Пользователь второй раз вернется только в тот магазин, где будет уверен в честности продавца, где скидка будет оправдана поступлением более нового товара (а не маркетинговым ходом заманить на перечеркнутый красным крестом большой ценник), где на свои вопросы он получит грамотные ответы, а не отмашки и отписки… Опять же, если у пользователя не будет выбора, то второй раз ему придется вернуться и туда, где ему нахамили, что-то перепутали и так далее. А с новой инициативой российский потребитель может оказаться без выбора – большой процент популярных курьерских служб типа DPD, DHL, FedEx, «Пони Экспресс», UPS отказываются доставлять товары для личного пользования от зарубежных интернет-магазинов, если инициатива АКИТ будет законодательно реализована, ведь на таможне процесс транспортировки товаров резко усложнится.

Кстати, есть и российские интернет-магазины, которые недовольны таким предложением. Например, Настя Сартан, основатель TrendsBrends.ru прямо говорит, что с такими условиями индустрия интернет-магазинов в России так и не разовьется – без здоровой конкуренции не будет смысла совершенствоваться:

Мы хотим, чтобы у наших клиентов была свобода выбора, поэтому относимся к ужесточению требований ФТС отрицательно. Навязанный государством выбор исключительно российских интернет-магазинов будет вызывать у покупателей только отторжение и неприязнь среди российских пользователей, и об этом уже можно судить по тому, что за два дня прошение об отмене подобных инициатив подписали более 30 000 человек. Это нечестная игра. Мы хотим, чтобы в TrendsBrands.ru приходили потому, что у нас отличный сервис, цены как в Европе, эксклюзивные бренды, подарки при каждой покупке и бархатные голоса у сотрудников колл-центра. А не потому, что у клиентов нет другого выбора. Мы в течение 2,5 лет вылизываем все эти детали, чтобы быть конкурентоспособными иностранным игрокам. А если нам деньги принесут на блюдечке с золотой каёмочкой, то это неинтересно. Так уникальная для России индустрия не разовьётся цитирует предпринимателя издание Hopes&Fears.

Кстати, в АКИТ состоят следующие магазины: «М-Видео», «Эльдорадо», «Связной», Ebay, «Детский мир», LaМода, Wikimart и другие. На сегодня все они очень популярны, потому и заявляют, что законодательное нововведение ничего существенно не изменит. К слову, российский потребитель и впрямь может не заметить, что что-то изменилось, поскольку никогда толком не видел, где хорошо, а где плохо – ведь везде одинаково.

Вот реальный случай, который TagilCity.ru рассказала тагильчанка про упомянутого выше члена Ассоциации:

Wikimart - чудесный магазин. В пятницу хотела купить там санки за 3990, но не стала, так как на понедельник они обещали распродажу со скидкой. Захожу в понедельник, а эти санки стоят 4500, со скидкой 500 рублей. Якобы они были 5000 раньше. Вот такие распродажи! говорит Ирина.

К слову, на сайте РОИ (Российская общественная инициатива) заинтересованные в повышении конкурентоспособности российских магазинов, в обеспечении качественного обслуживания покупателя не только на этапе выбора и заказа, но и после, даже после доставки, предлагают свою инициативу – не допустить повышения налогов и не ужесточать таможенный лимит на человека в месяц.

Возможно, в будущем, когда российский продавец начнет заботиться об интересах покупателя, а не бороться с ним, и начнет вести бизнес, основанный на экономических и этических правилах, покупатели сами откажутся от долгого ожидания товара из-за границы в пользу покупки их на территории РФ, но пока вместе скажем «НЕТ» жадности российских продавцов!

На данный момент под инициативой подписались уже 42 700 человек. Чтобы добиться рассмотрения на федеральном уровне нужны подписи еще 57 300 человек. Тагильчане, вы тоже можете помочь в развитии отечественного бизнеса, ваш голос – ваше право выбора.

К сожалению, многие компании предпочитают бороться с конкурентами не используя законы рыночной экономики, а лоббируя выгодные для них законы государства. В чем-то их действия понятны - зачем продвигать свою продукцию, разрабатывать логотип и уникальный дизайн, проводить акции, если можно просто избавиться о конкурента. К счастью, не все поддерживают такую стратегию ведения бизнеса, и поэтому честные компании по-прожнему предлагают покупателям свои товары.