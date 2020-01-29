В Екатеринбурге за 90 миллионов рублей продают старинный особняк

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В Екатеринбурге на продажу выставлен особняк XIX века, который расположен на улице Ленина, 8. Собственник просит за здание 90 миллионов рублей, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В объявлении говорится, что в доме проведен капитальный ремонт, деревянные перекрытия заменены на железобетонные. Также обновлена электропроводка и другие коммуникации.
Площадь здания — 1500 квадратных метров. По словам риелтора, собственник провел в доме реконструкцию и решил его продать.
Особняк относится к объектам культурного наследия регионального значения. Первым его хозяином был Василий Кривцов, после его сын — купец второй гильдии. Также он был городским головой, купеческим старостой, бургомистром, директором попечительства о тюрьмах.
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