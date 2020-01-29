В Екатеринбурге за 90 миллионов рублей продают старинный особняк

В объявлении говорится, что в доме проведен капитальный ремонт, деревянные перекрытия заменены на железобетонные. Также обновлена электропроводка и другие коммуникации.

Площадь здания — 1500 квадратных метров. По словам риелтора, собственник провел в доме реконструкцию и решил его продать.