Хабаровчан досрочно расселят из аварийных домов

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали договор о досрочном расселении ветхого жилья.

Соглашение подразумевает, что региональная программа расселения аварийных домов будет закончена в 2022 году, а не в 2025-м, пишет transsibinfo.com. «Предоставление комфортного жилья жителям края - это приоритетная задача. Как только у нас появилась возможность досрочно расселить аварийный фонд, мы это сделали», – заявил Дегтярев. Сообщается, что программа расселения затронет примерно 4000 жителей края. При этом общая площадь домов, подлежащих расселению, превышает 63 000 квадратных метров. Большинство из них находится в Хабаровске, но будет расселение в Комсомольске-на-Амуре и других населенных пунктах региона. Программу оценивают в 5 млрд рублей, из которых краевой бюджет выделит чуть больше 1,16 млрд, остальные средства поступят из фонда. На данный момент в крае уже свыше 600 человек переселены в новые квартиры. Жилье покупается как в новостройках, так и на вторичном рынке. Планируется заселить в более комфортабельное жилье еще как минимум 3000 человек. По словам Михаила Дегтярева, даже с учетом федеральной поддержки программа расселения потребует времени. При этом глава региона отметил, что в этом направлении уже многое сделано, а он и дальше будет лично контролировать данную программу.

