Хабаровчан досрочно расселят из аварийных домов

Сообщается, что программа расселения затронет примерно 4000 жителей края. При этом общая площадь домов, подлежащих расселению, превышает 63 000 квадратных метров. Большинство из них находится в Хабаровске, но будет расселение в Комсомольске-на-Амуре и других населенных пунктах региона. Программу оценивают в 5 млрд рублей, из которых краевой бюджет выделит чуть больше 1,16 млрд, остальные средства поступят из фонда.