Шандалович: детская хирургия Карелии получит высокотехнологичное оборудование

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин проинспектировал больницы в Карелии. Медицинский персонал попросил главу Кабинета министров посодействовать в покупке двух комплектов высокотехнологичного оборудования для интегрированной операционной. Оно необходимо Детской республиканской больнице.

Председатель российского правительства обещал помочь карельским врачам. Он уже распорядился выделить деньги на закупку нужного оборудования. Соответствующий вопрос должно решить Министерство финансов, информирует stolicaonego.ru. Важность оснащения высокотехнологичным оборудованием интегрированной операционной отметил заслуженный врач Карелии, глава парламента региона Элиссан Шандалович. Благодаря интегрированной операционной удастся оптимизировать пространство. В нем все оборудование можно будет удобно расположить. Хирургу больше не придется отвлекаться. Все приборы будут управляться централизованно. Появится возможность архивировать, редактировать и транслировать изображение. Все показания здесь же суммируются. Речь идет о том, что хирург во время операции сможет смотреть результаты ультразвукового исследования или гистологические данные, спиральную компьютерную томографию. Нужная информация быстро дистанционно отправляется врачам в другие регионы для проведения консультации. Выходит, что интегрированная операционная не что иное, как целый комплекс, позволяющий проводить операции на самом современном и качественном уровне. Так, можно осуществлять даже высокотехнологичные медицинские вмешательства. Главные преимущества интегрированной операционной заключаются в существенном уменьшении рисков для оперируемых, возможности проведения оперативных вмешательств в более короткие сроки, сокращении временных промежутков между операциями и увеличении пропускной способности операционной, пояснил Шандалович. Собеседник издания считает покупку интегрированной операционной серьезным шагом в развитии детской хирургии в Карелии. Прежде всего это забота о здоровье детей региона. Они смогут своевременно получить высокотехнологичную медицинскую помощь, и им не придется покидать пределы республики. Импонирует оперативная реакция главы Кабмина РФ на просьбу карельских медиков. В столице хорошо понимают существующие проблемы. Это доказывает, что забота о здоровье граждан стоит в приоритете у властей. Медицинской отрасли уделяют много внимания как на федеральном, так и на региональном уровне, резюмировал спикер парламента Карелии.

