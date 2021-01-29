Шандалович: детская хирургия Карелии получит высокотехнологичное оборудование

Благодаря интегрированной операционной удастся оптимизировать пространство. В нем все оборудование можно будет удобно расположить. Хирургу больше не придется отвлекаться. Все приборы будут управляться централизованно. Появится возможность архивировать, редактировать и транслировать изображение. Все показания здесь же суммируются. Речь идет о том, что хирург во время операции сможет смотреть результаты ультразвукового исследования или гистологические данные, спиральную компьютерную томографию. Нужная информация быстро дистанционно отправляется врачам в другие регионы для проведения консультации. Выходит, что интегрированная операционная не что иное, как целый комплекс, позволяющий проводить операции на самом современном и качественном уровне. Так, можно осуществлять даже высокотехнологичные медицинские вмешательства. Главные преимущества интегрированной операционной заключаются в существенном уменьшении рисков для оперируемых, возможности проведения оперативных вмешательств в более короткие сроки, сокращении временных промежутков между операциями и увеличении пропускной способности операционной, пояснил Шандалович.