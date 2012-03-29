Банк24.ру: Бизнесмены смогут управлять счетами с планшетника

Для этого достаточно изменить схему входа в Интернет-банк и использовать не электронно-цифровую подпись, а логин и пароль. Сменить схему можно прямо в Интернет-банке, просто заполнив заявление. Оно моментально попадет в банк и будет обработано специалистами. Потом вы сможете работать в Интернет-банке с планшетника.