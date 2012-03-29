Банк24.ру: Бизнесмены смогут управлять счетами с планшетника
29 марта 2012, 15:22ОбществоВалерия Лошкарева
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Теперь у предпринимателей появилась возможность управлять личными счетами и счетами предприятия с планшетного компьютера. Доступ к Интернет-банку2 Банка24.ру владельцы модных девайсов, в том числе iPad2, получают всего за несколько минут.
Для этого достаточно изменить схему входа в Интернет-банк и использовать не электронно-цифровую подпись, а логин и пароль. Сменить схему можно прямо в Интернет-банке, просто заполнив заявление. Оно моментально попадет в банк и будет обработано специалистами. Потом вы сможете работать в Интернет-банке с планшетника.
Напомним, что ранее Банк24.ру одним из первых в России запустил специальные приложения для владельцев смартфонов и фанатов платформ IOS и Android – Android-банкинг и iPhone-банкинг.
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