Новое поколение Volkswagen Passat получит битурбированный дизель
В Сети с определенной периодичностью появляется информация о новом поколении седана Volkswagen Passat, которое должно выйти на рынок в середине 2014 года. Согласно новым данным, автомобиль получит битурбированный дизельный двигатель. Ранее сообщалось, что седан будет построен на новой модульной платформе MQB (Modularen QuerBaukasten).
Кроме того, автомобиль будет немного больше по габаритам, чем существующий вариант, сообщает Autobild. Предполагается, что Passat выйдет в разных кузовах. На рынок выйдут седан и универсал. Кроме того, ожидается, что появление на рынке обновленного Passat CC. Эта модель станет чуть более дорогой и займет нишу между стандартным вариантом Passat и следующим поколением премиального Phaeton. Вполне вероятно, что такое решение позволит расширить модельную гамму CC за счет версий купе и кабриолет. Наполнение моторной гаммы компания официально не подтверждает. Ожидается, что новое поколение Пассата получит турбированные двигатели объемом 1,4, 1,8 и 2 литра с разными вариантами мощности (от 130 до 250 л.с.). Кроме того, автомобиль получит новый дизельный двигатель с двумя турбинами – biTDI, который развивает более 170 лошадей. В Сети ходят слухи, что в следующее поколение модели добавят гибридную силовую установку на основе 1,4-литрового бензинового мотора.