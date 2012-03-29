Новое поколение Volkswagen Passat получит битурбированный дизель

Кроме того, автомобиль будет немного больше по габаритам, чем существующий вариант, сообщает Autobild. Предполагается, что Passat выйдет в разных кузовах. На рынок выйдут седан и универсал. Кроме того, ожидается, что появление на рынке обновленного Passat CC. Эта модель станет чуть более дорогой и займет нишу между стандартным вариантом Passat и следующим поколением премиального Phaeton. Вполне вероятно, что такое решение позволит расширить модельную гамму CC за счет версий купе и кабриолет. Наполнение моторной гаммы компания официально не подтверждает. Ожидается, что новое поколение Пассата получит турбированные двигатели объемом 1,4, 1,8 и 2 литра с разными вариантами мощности (от 130 до 250 л.с.). Кроме того, автомобиль получит новый дизельный двигатель с двумя турбинами – biTDI, который развивает более 170 лошадей. В Сети ходят слухи, что в следующее поколение модели добавят гибридную силовую установку на основе 1,4-литрового бензинового мотора.