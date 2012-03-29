В ГИБДД открыты вакансии инспекторов ДПС
29 марта 2012, 11:30Общество
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На работу приглашаются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных силах.
У кандидатов на должность инспекторов ДПС должно быть российскоегражданство, водительское удостоверение и желательно высшее образование,сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское».
По вопросу трудоустройства кандидаты могут обращаться в группу кадровОГИБДД по адресу: г. Н. Тагил, пр. Мира, 57, кабинет № 5 (телефон97-65-90).
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