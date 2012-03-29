В Нижнем Тагиле наградили работников отрасли культуры

Как сообщает пресс-служба администрации, поздравить работников и ветеранов отрасли во Дворец культуры школьников пришла мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева. Традиционно в рамках праздника вручаются премииГлавы города за достижения в области культуры.