В Нижнем Тагиле наградили работников отрасли культуры
29 марта 2012, 09:59Общество
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, прошло в Нижнем Тагиле.
Как сообщает пресс-служба администрации, поздравить работников и ветеранов отрасли во Дворец культуры школьников пришла мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева. Традиционно в рамках праздника вручаются премииГлавы города за достижения в области культуры.
В этом году лучшими в своих номинациях признаны: художественный руководитель народного коллектива хореографического ансамбля «Родничок» Татьяна Ларионова, ансамбль русской песни «Росинки», постановочный коллектив драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка отметили впресс-службе.
Фото ntagil.org
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