Кто же достоин звания «Человек года»? Тагильчане дали ответ (ВИДЕО)

Отвечали нам люди самого разного возраста, начиная от юных школьников и заканчивая пенсионерами, которые всю свою жизнь прожили в Нижнем Тагиле и, вероятно, многое повидали в этом городе. Это были люди не только разного возраста, но и статуса. Интересно, что все они были едины в одном, «Человеком года» уже сейчас можно смело называть Сергея Константиновича Носова за то, что он сделал для города за 2013 год. Конечно, ответ был весьма предсказуемым, ведь люди своими глазами видят, как меняется этот город. Сергей Константинович вне конкуренции!

Не отставала от Главы и Михалина Лысова, паралимпийская чемпионка, которую не так давно наградили квартирой за победы в Сочи. Тагильчане видят в звании «Человека года» и ее. Кроме того, по мнению молодого тагильчанина, достоин этого звания и Сергей Владимирович Цветков, директор Детской музыкальной школы №3. Да и вообще во всем Тагиле есть такие люди, о которых нужно рассказывать. Ведь они делают этот город лучше. Они – эталон, благодаря которому повышается имидж города в целом.

Некоторые всерьез задумывались над этим вопросом, однако позже отмечали, что для этого требуется гораздо больше времени. А теперь решили? Тогда звоните по телефону 499-334 и рассказывайте нам. Интересен и тот факт, что людей разного социального статуса искренне волнует настоящее и будущее города. Детские площадки, пляжи, досуговые комплексы – всё это не может не радовать!

Нет сомнений в том, что Нижний Тагил – прекрасный город с широкими перспективами и светлым будущим. Именно поэтому на данном этапе важно подчеркнуть заслуги тех, кто верит в город, в себя. Заслуги настоящих патриотов родного края! И уже в мае 2014 года каждый тагильчанин сможет узнать участников премии «Человек года-2014», которая соберет лучших людей Нижнего Тагила в 15-ти номинациях. И совсем скоро мы познакомимся с Человеком года.