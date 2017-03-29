Незаконный киоск по продаже хлебобулочных изделий снесли в Екатеринбурге (ФОТО)
29 марта 2017, 09:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе снесли киоск по продаже хлебобулочных изделий. Решением суда постройка была признана незаконной.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают «Ведомости Урал», постройку признали незаконной еще в прошлом году, однако собственник строения не собирался принимать меры по разбору конструкции. Мэрия Екатеринбурга инициировала снос и обязала собственника оплатить расходы по его проведению.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В момент сноса на месте присутствовали представители администрации города и судебные приставы.
Как пояснили в администрации, объект не соответствовал градостроительному регламенту данной земельной зоны и находился за пределами земельного участка, принадлежащего его владельцу.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Антон Буценко / официальный сайт Екатеринбурга
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей