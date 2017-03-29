Убранный с крыши после падения на девочку мусор остался лежать вокруг дома по улице Быкова в Нижнем Тагиле (ФОТО)
29 марта 2017, 19:13ОбществоЕкатерина Малых
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После падения кирпича с крыши дома №36 по улице Быкова на голову девочки Главой города была инициирована группа для проверки безопасности городских крыш.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пострадавший ребёнок был госпитализирован и находится в реанимации. В редакцию TagilCity.ru поступило обращение от жительницы дома с тем, что убранный с крыши мусор и кирпичи остались лежать перед домом.
Вот так убрались после падения кирпича на маленькую девочку. Что должно произойти, чтобы убрали теперь кирпичи и ветки? задаётся вопросом жительница дома.
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Дом находится в обслуживании «Муниципальной управляющей компании», однако решение о мероприятиях, связанных с уборкой мусора и любым другим обслуживанием дома, должны принимать сами собственники. ТСЖ собирает средства на это и платит обслуживающей управляющей компании объяснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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