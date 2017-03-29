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Убранный с крыши после падения на девочку мусор остался лежать вокруг дома по улице Быкова в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убранный с крыши после падения на девочку мусор остался лежать вокруг дома по улице Быкова в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 марта 2017, 19:13ОбществоЕкатерина Малых
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