Тагильчане снова стали лучшими по итогам реализации проекта «Родники»

Нижний Тагил занял первое место среди населенных пунктов с численностью населения свыше 50 тысяч человек. Награду за успешную организацию работ по реализации областного проекта «Родники» тагильчане получают уже второй год подряд, сообщает официальный сайт города Нижний Тагил .

В список награжденных попали: Администрация города Нижний Тагил, Серебрянская территориальная администрация, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 6 имени А.П. Бондина, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 65, МАУ ДО ГорСЮН, детское объединение «Моя родина – Урал», МБУ ДО Станция юных техников № 2, МБУ ДО Детско-юношеский центр «Меридиан», МБУ ДО Детско-юношеский центр «Радуга», МБУ ДО Детско-юношеский центр «Мир», МБУ ДО Городская станция юных туристов, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 6 Тагилстроевского района, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района, детское экологическое объединение «Зеленая волна», экологический отряд «Зеленая гвардия» МАУ ДО ГорСЮН, МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида детский сад № 31, МАДОУ «Радость» детский сад № 155.