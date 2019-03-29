Пассажирам авиакомпании «Россия» расскажут о знаменитых театрах

К Году театра в России один из крупнейших авиаперевозчиков страны вместе с известными деятелями театра и кино запишет серию просветительских роликов о театральном искусстве. В аудио- и видеоформате пассажирам авиакомпании расскажут об известных театрах.

Видеосюжеты будут сопровождаться видами этих театров, снятыми с воздуха, так что зрители смогут совершить «виртуальный полет» над главными храмами искусства.

Ролики продолжительностью 30 секунд разместят в интернете, их также можно будет посмотреть во время полета рейсами авиакомпании «Россия» с помощью бортового Wi-Fi-соединения.