Пассажирам авиакомпании «Россия» расскажут о знаменитых театрах

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Авиакомпания «Россия» и Межрегиональный независимый профсоюз актеров театра и кино запускают совместный просветительский проект.
К Году театра в России один из крупнейших авиаперевозчиков страны вместе с известными деятелями театра и кино запишет серию просветительских роликов о театральном искусстве. В аудио- и видеоформате пассажирам авиакомпании расскажут об известных театрах.
Видеосюжеты будут сопровождаться видами этих театров, снятыми с воздуха, так что зрители смогут совершить «виртуальный полет» над главными храмами искусства.
Ролики продолжительностью 30 секунд разместят в интернете, их также можно будет посмотреть во время полета рейсами авиакомпании «Россия» с помощью бортового Wi-Fi-соединения.
Состав участников проекта пока не раскрывается, но авторы обещают зрителям приятные сюрпризы. Главная цель просветительского проекта – популяризация театра.
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