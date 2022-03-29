Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации ВС РФ

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что в отношении него планируется составить протокол по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Для этого политика вызвали в отделение полиции, рассказал Ройзман в своем Telegram-канале. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. 23 марта член Общественной палаты Максим Григорьев направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину обращение, в котором попросил проверить Ройзмана. Он отметил, что в интернете распространяется снимок постановки, отметки лайк и призывы к уничтожению украинского профашистского батальона, пишет РБК. Напомним, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских военных в ходе спецоперации и призывы к антироссийским санкциям. Всего введено три новые статьи. Статья 207.3 УК РФ предполагает штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 15 лет за публичное распространение фейков. Вторая — 280.3 за дискредитацию вооруженных сил предполагает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. За призывы к санкциям виновные могут получить штраф в 500 тысяч рублей или три года лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей.

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