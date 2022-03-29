Глава РЭО Буцаев: заводы по обработке ТКО на 80% оборудованы российскими сепараторами

Глава РЭО Буцаев: заводы по обработке ТКО на 80% оборудованы российскими сепараторами
Глава РЭО Буцаев: заводы по обработке ТКО на 80% оборудованы российскими сепараторами
Сегодня, 15:44ОбществоФото: reo.ru
На объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России используется 80% барабанных и роторных сепараторов отечественного производства.

Как уточнил генеральный директор публично-правовой компании “Российский экологический оператор” Денис Буцаев, речь идет о приспособлениях, которые отсеивают органическую фракцию ТКО для дальнейшего компостирования, а также очищают от загрязняющих вторсырье примесей.

Глава РЭО также рассказал, что сейчас, с изменением экономической ситуации в стране, проводится дополнительный анализ импортозамещения в сфере обращения с отходами. Специалисты компании определили, что большая часть технологических линий мусороперерабатывающих предприятий работает на российском оборудовании. На заводах по обработке отходов повсеместно применяются барабанные и роторные сепараторы. С помощью таких технических приспособлений отсеивают органические фракции ТКО для направления на дальнейшее компостирование, а также примеси, которые выступают загрязнителями вторсырья (грунт, песок, измельченное стекло и прочее). Доля импорта среди такого оборудования на российских предприятиях не превышает 20%.

Директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК “РЭО” Олег Шияновский рассказал о ежегодной инвентаризации оборудования, организуемой РЭО. Последние проверки показали, что большая часть технологических линий объектов обработки ТКО оборудована динамическими сепараторами отечественных производителей. Каждый год доля применяемого в производственных процессах российского оборудования растет. На современных автоматизированных объектах по обращению с ТКО устанавливаются комплексные системы по обработке отходов.

Ранее РЭО уже выступал с информацией, что импортозамещение конвейеров на объектах обращения с отходами удалось нарастить до 89%. А на ряде объектов обработки установлено исключительно конвейерное оборудование исключительно российского производства.

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