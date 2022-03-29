Глава РЭО Буцаев: заводы по обработке ТКО на 80% оборудованы российскими сепараторами

Глава РЭО также рассказал, что сейчас, с изменением экономической ситуации в стране, проводится дополнительный анализ импортозамещения в сфере обращения с отходами. Специалисты компании определили, что большая часть технологических линий мусороперерабатывающих предприятий работает на российском оборудовании. На заводах по обработке отходов повсеместно применяются барабанные и роторные сепараторы. С помощью таких технических приспособлений отсеивают органические фракции ТКО для направления на дальнейшее компостирование, а также примеси, которые выступают загрязнителями вторсырья (грунт, песок, измельченное стекло и прочее). Доля импорта среди такого оборудования на российских предприятиях не превышает 20%.