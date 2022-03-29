За убитую лосиху в районе Верхней Салды охотники заплатят 400 тысяч рублей

Мужчины в феврале 2018 года застрелили самку лося, а тушу бросили в лесу. Еще один охотник предложил забрать ее из леса, разделать и вывезти мясо. Ночью обвиняемые отправились в лес за тушей. Они ее разделили на части, закинули на сани и вывезли из леса, а затем сложили в автомобиль. В результате охотники были задержаны.
В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Предложивший вывезти лосиху охотник также был осужден за незаконную хоту с применением транспортного средства. За Департаментом по охране животного иска осталось право в подаче гражданского иска.
В отношении двух других охотников уголовное преследование было прекращено, так как истек срок давности.
Однако суд по гражданскому иску постановил взыскать с мужчин солидарно 400 тысяч рублей, а также ставку налогового сбора за разрешение на добычу лося — 1,5 тысячи рублей.
Один из ответчиков пытался оспорить решение, но Свердловский областной суд не нашел основания для отмены или изменения уже имеющегося решения.