За убитую лосиху в районе Верхней Салды охотники заплатят 400 тысяч рублей

За убитую лосиху в районе Верхней Салды охотники заплатят 400 тысяч рублей
За убитую лосиху в районе Верхней Салды охотники заплатят 400 тысяч рублей
Сегодня, 14:14ОбществоФото: Свердловский областной суд
Трое охотников обязаны выплатить 400 тысяч рублей за незаконно добытую лосиху в Басьяновском охотхозяйстве, расположенном в Верхнесалдинском ГО.

Мужчины в феврале 2018 года застрелили самку лося, а тушу бросили в лесу. Еще один охотник предложил забрать ее из леса, разделать и вывезти мясо. Ночью обвиняемые отправились в лес за тушей. Они ее разделили на части, закинули на сани и вывезли из леса, а затем сложили в автомобиль. В результате охотники были задержаны.

В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Предложивший вывезти лосиху охотник также был осужден за незаконную хоту с применением транспортного средства. За Департаментом по охране животного иска осталось право в подаче гражданского иска.

В отношении двух других охотников уголовное преследование было прекращено, так как истек срок давности.

Однако суд по гражданскому иску постановил взыскать с мужчин солидарно 400 тысяч рублей, а также ставку налогового сбора за разрешение на добычу лося — 1,5 тысячи рублей.

Один из ответчиков пытался оспорить решение, но Свердловский областной суд не нашел основания для отмены или изменения уже имеющегося решения.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
животныеВерхняя Салдаохота
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