За убитую лосиху в районе Верхней Салды охотники заплатят 400 тысяч рублей

Мужчины в феврале 2018 года застрелили самку лося, а тушу бросили в лесу. Еще один охотник предложил забрать ее из леса, разделать и вывезти мясо. Ночью обвиняемые отправились в лес за тушей. Они ее разделили на части, закинули на сани и вывезли из леса, а затем сложили в автомобиль. В результате охотники были задержаны.