Фестиваль качества банковских услуг показал, какой Интернет-банк лучше всех «держит дистанцию»

Участвовало в нем множество банков, среди них – СКБ-банк, АК БАРС, «Связь-Банк», Агропромкредит, Уралприватбанк, Уральский филиал Сбербанка России, филиал Гран-Инвестбанка, Уральский Транспортный банк, «Кольцо Урала».

Жюри оценивало услуги кредитования и размещения свободных денежных средств физических лиц, обслуживания банковских карт и системы Интернет-банка, причем делало это не просто знакомясь с презентациями, а «в полях». То есть члены жюри и представители команд банков-соперников приходили в банки в обычный рабочий день, без предупреждения, и «дегустировали» сервис прямо на месте.

В результате Банк24.ру получил первое место в номинации «Лучшая система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банк)».

Примечательно, что многие члены жюри во время «проверочного» визита с удовольствием взяли себе фирменные банданы с сердечками «Первый лайкнутый банк». Также гости отметили: несмотря на то, что Банк24.ру идет по пути дистанционного обслуживания клиентов, в его офисах очень приятно бывать.