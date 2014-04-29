На время майских праздников жители и гости Нижнего Тагила будут под особой защитой

На заседании с докладами выступили руководители ММУ МВД России «Нижнетагильское», ГУ МЧС России по Свердловской области, управлений по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, образования и культуры, а также главы районных администраций. В данный момент подготовительная работа к проведению мероприятий идет в плановом порядке, сообщает пресс-служба Администрации города.

Всего в период с 30 апреля по 11 мая в городе запланировано провести 34 мероприятия с общим количеством участников около 90 тыс. человек. Порядок во время данных мероприятий будут обеспечивать 1097 сотрудников полиции. Подразделения МВД и ФПС в данный период перейдут на режим повышенной готовности. По словам заместителя начальника ММУ «Нижнетагильское» Константина Мальцева, на митингах и демонстрации будут задействованы передвижной центр связи, передвижной центр контроля за проведением массовых мероприятий и система «Безопасный город».