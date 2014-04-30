У Hyundai Grandeur появились новые комплектации
Hyundai Grandeur теперь доступен российским покупателям в двух комплектациях: Business с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. и Elegance с двумя вариантами силовых агрегатов: рабочим объемом 2,4 литра и 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 250 л.с.
Grandeur в модификации Business теперь оснащен 17-дюймовыми колесными дисками нового дизайна и кожаным салоном. Безопасность водителя и пассажиров по-прежнему обеспечат 8 подушек безопасности, интеллектуальные системы помощи водителю при движении, торможении и парковке, круиз-контроль с управлением на руле, датчики света и дождя, комфорт - двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла с ионизатором воздуха, подогрев передних и задних сидений, а удовольствие - аудиосистема премиум-класса Infinity с 9 динамиками, сабвуфером, внешним усилителем и разъемами AUX и USB. Hyundai Grandeur в комплектации Business доступен по цене 1 479 000 рублей.
В дополнение к списку оборудования модификации Business Grandeur в комплектации Elegance оснащается также коленной подушкой безопасности водителя, подогревом руля, вентиляцией передних сидений и водительским сидением с памятью настроек, а также панелью приборов Supervision с цветным дисплеем, камерой заднего вида, навигационной системой и аудиосистемой Infinity уже с 11 динамиками. Стоимость Grandeur в комплектации Elegance с двигателем 2,4 литра составит 1 639 000 рублей, а с 3-литровым - 1 719 000 рублей.