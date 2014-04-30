У Hyundai Grandeur появились новые комплектации

Grandeur в модификации Business теперь оснащен 17-дюймовыми колесными дисками нового дизайна и кожаным салоном. Безопасность водителя и пассажиров по-прежнему обеспечат 8 подушек безопасности, интеллектуальные системы помощи водителю при движении, торможении и парковке, круиз-контроль с управлением на руле, датчики света и дождя, комфорт - двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла с ионизатором воздуха, подогрев передних и задних сидений, а удовольствие - аудиосистема премиум-класса Infinity с 9 динамиками, сабвуфером, внешним усилителем и разъемами AUX и USB. Hyundai Grandeur в комплектации Business доступен по цене 1 479 000 рублей.