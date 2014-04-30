Второе поколение Hyundai Genesis скоро появится в России

Новинка будет поставляться в Россию с двумя вариантами двигателей V6 серии Lambda с непосредственным впрыском: рабочим объемом 3 литра, максимальная мощность которого составляет 249 л.с., а также рабочим объемом 3.8 литра максимальной мощностью 315 л.с. Оба мотора будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль будет оснащаться новейшей системой интеллектуального полного привода HTRAC, которая также будет доступна с обоими двигателями.