Второе поколение Hyundai Genesis скоро появится в России
30 апреля 2014, 04:19ОбществоРОман БОТов
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Российская премьера нового Hyundai Genesis второго поколения состоится уже в ближайшее время. Помимо новых технологических решений, автомобиль получил элегантный экстерьер и новую внутреннюю архитектуру, благодаря которой новый Genesis стал обладателем самого просторного салона в своем классе.
Новинка будет поставляться в Россию с двумя вариантами двигателей V6 серии Lambda с непосредственным впрыском: рабочим объемом 3 литра, максимальная мощность которого составляет 249 л.с., а также рабочим объемом 3.8 литра максимальной мощностью 315 л.с. Оба мотора будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль будет оснащаться новейшей системой интеллектуального полного привода HTRAC, которая также будет доступна с обоими двигателями.
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