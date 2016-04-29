«Установить въездной знак будет возможно при наличии средств в бюджете города»: судьба монумента на въезде в Нижний Тагил всё ещё не решена (ФОТО)

Специалистами управления архитектуры и градостроительства готовится конкурс на лучший эскизный проект городского въездного знака по Свердловскому шоссе. При разработке конкурсной документации будет учтена возможность публичного обсуждения эскизных решений въездного знака ответили в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила на запрос TagilCity.ru.

Однако установке нового монумента на въезде в город мешает то же обстоятельство, что и обустройству остановочных комплексов – отсутствие средств в бюджете.

Как можно увидеть на фотографиях, все монументы находятся в разном состоянии. Не все тагильчане относятся к ним как к городским или районным достопримечательностям. Тем не менее, какими бы ни были эти монументы – они есть, а при подъезде к самому Нижнему Тагилу путешественники видят либо тайгу, либо торговцев рыбой, в зависимости от сезона.