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«Установить въездной знак будет возможно при наличии средств в бюджете города»: судьба монумента на въезде в Нижний Тагил всё ещё не решена (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Установить въездной знак будет возможно при наличии средств в бюджете города»: судьба монумента на въезде в Нижний Тагил всё ещё не решена (ФОТО)

29 апреля 2016, 16:35ОбществоПавел Щербина
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