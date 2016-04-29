«Установить въездной знак будет возможно при наличии средств в бюджете города»: судьба монумента на въезде в Нижний Тагил всё ещё не решена (ФОТО)
Почти три года прошло с того дня, когда на Свердловском шоссе на подъезде к Нижнему Тагилу была снесена «шестерёнка». Въездной монумент пользовался у тагильчан популярностью как место, куда приезжали молодожёны.
Редакцию TagilCity.ru заинтересовало, планируется ли возведение нового въездного монумента в городском пригороде.
Специалистами управления архитектуры и градостроительства готовится конкурс на лучший эскизный проект городского въездного знака по Свердловскому шоссе. При разработке конкурсной документации будет учтена возможность публичного обсуждения эскизных решений въездного знака ответили в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила на запрос TagilCity.ru.
Однако установке нового монумента на въезде в город мешает то же обстоятельство, что и обустройству остановочных комплексов – отсутствие средств в бюджете.
Установить данный въездной знак будет возможно при наличии средств в бюджете города, либо за счёт привлечения инвестиций добавили в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила.
Примечательно, что все районы Нижнего Тагила обладают собственными въездными монументами.
Въездной монумент Дзержинского района на Восточном шоссе
Въездной монумент Ленинского района на ул. Заводская
Въездной монумент Тагилстроевского района на ул. Циолковского
Как можно увидеть на фотографиях, все монументы находятся в разном состоянии. Не все тагильчане относятся к ним как к городским или районным достопримечательностям. Тем не менее, какими бы ни были эти монументы – они есть, а при подъезде к самому Нижнему Тагилу путешественники видят либо тайгу, либо торговцев рыбой, в зависимости от сезона.
© Эрик Х., TagilCity.ru