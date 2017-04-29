24 выпускника Центра профессиональной подготовки при МВД приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО)
29 апреля 2017, 09:15Общество
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В минувшую пятницу, 28 апреля, в Нижнем Тагиле состоялась присяга. В церемонии приняли участие 24 выпускника Центра профподготовки ГУ МВД России по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Будущие полицейские прошли обучение по различным видам подготовок, а также по криминалистической технике, культуре речи и иностранному языку. Полученные знания, уверены в пресс-службе МВД, позволят выпускникам достойно проходить дальнейшую службу.
Поздравительные речи произнесли не только руководители, но ветераны милиции, а также священнослужитель храма отец Владимир. Продолжилась церемония минутой молчания, возложением цветов и фотографированием.
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Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
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