«Россети» представили отчет об итогах прошедшего отопительного сезона

Гендиректор энергохолдинга «Россети» Андрей Рюмин рассказал об итогах прохождения отопительного сезона-2020/2021 в регионах России. Он также отметил, что в 2022 году на ремонт объектов энергетики планируется выделить 71,4 миллиарда рублей.

В четверг, 29 апреля, состоялось всероссийское совещание об итогах прохождения отопительного сезона субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ под председательством главы Минэнерго России Николая Шульгинова, сообщают “Новые известия”. В ходе выступления Андрей Рюмин рассказал, что в минувший осенне-зимний период произошло в полтора раза больше опасных метеоявлений, чем было зарегистрировано в период 2019-2020 гг. Несмотря на это, сезон прошел удовлетворительно, так как энергохолдинг своевременно завершил ремонтные мероприятия. Во время пика пандемии большое внимание отводилось электроснабжению больниц. Сбоев в подаче электроэнергии не было зарегистрировано в 510 больницах, запитанных напрямую. В качестве резерва компания мобилизовала порядка 300 мобильных подстанций мощностью 45 МВт. В целях увеличения надежности сетей “Россети” расчистили и расширили 173 тысячи гектаров просек, а также заменили на 79 тысячах километров линий электропередачи в лесной зоне на самонесущие изолированные “голые” провода. Отдельно были разработаны программы обновления инфраструктуры для Северного Кавказа, Северо-Запада и Сибири. Сегодня восстановительный парк “Россетей” насчитывает около 24 тысяч единиц спецтехники, более шести тысяч резервных источников энергии мощностью 488,8 МВт и аварийный резерв дочерних сетевых компаний на сумму более 17,5 млрд рублей. На дежурстве в компании работают 9,8 тысячи аварийных бригад численностью 47,6 тысячи работников. Отмечается, что в этом сезоне «Россети» 330 раз вводили в эксплуатацию бесхозяйные энергообъекты. За шесть лет реализации программы по консолидации активов было оформлено свыше 381,7 тысячи у.е. оборудования.

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