Сбербанк начислит бонусные рубли к выплатам на детей

В РФ начали принимать заявки на получение выплат на детей 8-17 лет семьям, имеющим низкий доход. Сбер добавит к ним по 2 тысячи бонусных рублей своим клиентам. Потратить средства можно на покупки в “СберМаркете” и “СберМегаМаркете”, предусмотрены также дополнительные скидки.

Издание newsnn.ru пишет, что Сбербанк будет предоставлять своим клиентам промокод на 1 тысячу рублей в “СберМаркете” и 1 тысячу рублей в “СберМегаМаркете” при поступлении выплаты до пятнадцатого июля текущего года. Клиенты финансовой организации смогут использовать их на покупки от трех тысяч рублей. Также клиенты Сбера смогут воспользоваться бонусами и скидками на сервисы экосистемы Сбера в разделе “Поступления” мобильного приложения “СберБанк Онлайн” — страховые продукты, Okko, “СберМобайл” и др. Заявления на получение выплат можно направить дистанционно через портал госуслуг. Также подать документы можно в МФЦ или Пенсионном фонде РФ. Чтобы получить бонусные рубли от Сбера, при заполнении заявления необходимо указать реквизиты счета или банковской карты Сбербанка - все необходимые данные есть в приложении “СберБанк Онлайн”. По словам главы дивизиона “Социальные и зарплатные решения” Сбербанка Екатерины Гарцевой, одной из ключевых для Сбербанка является социальная функция. Поэтому компания приняла решение оказать помощь своим клиентам в дополнение к поддержке от государства. Финансовая организация создает все условия и возможности, чтобы клиенты смогли реализовать свои желания. Промокоды на 1 тысячу рублей для “СберМаркета” и “СберМегаМаркета” будут отправлены в виде push-уведомления или SMS-сообщения с номера 900. При выплате пособия в мае сообщение придет до десятого июня. Если выплату перечислят с первого по пятнадцатое июня, СМС отправят до двадцатого июня. Доступ к скидкам и привилегиям клиентам будет предоставлен после зачисления денежных средств. Со списком доступных привилегий можно ознакомиться в приложении Сбера для мобильных устройств в разделе “Поступления”.

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