Чипы российского производства появятся в визах и паспортах
29 мая 2012, 10:56Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На днях в МВД России прошло заседание, где обсуждалось использование российских технологических разработок в паспортно-визовых документах. В том числе был рассмотрен вопрос о внесении отпечатков пальцев в личные документы владельца.
Как сообщаетпресс-служба МВД России, особое внимание на заседании было уделено вопросамразвития отечественной микроэлектроники и использования в паспортно-визовыхдокументах чипов российского производства. В том числе были затронутытемы, касающиеся информационной безопасности.
РешениемЭкспертно-консультативного совета одобрены план развития Системы в 2013-2015годах и базовые предложения по составу, объему и технологии регистрациибиометрических данных, снимаемых при оформлении виз иностранным гражданам илицам без гражданства.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей