ФАР предложила сажать пьяных водителей на три месяца

Организация также предложила штрафовать сотрудников ДПС за нарушения при процедуре медосвидетельствования. Содержание в крови водителей до 0,15 промилле алкоголя, по мнению ФАР, можно считать погрешностью прибора. От 0,15 до 0,3 – «допустимой нормой, после обязательной повторной экспертизы». Наличие алкоголя в количестве от 0,3 до 0,5 промилле карается штрафом в 20 тысяч рублей, от 0,5 до 1 промилле – лишением прав на полтора года, штрафом в 30 тысяч рублей или 30-дневным арестом. Доза свыше 1 промилле повлечет за собой изъятие прав на три года, штраф в 50 тысяч рублей или арест на три месяца. Отказ от медосвидетельствования приведет к заключению на срок до 90 суток или штрафу в размере 100 тысяч рублей. ФАР также предлагает изымать права на 5 лет и приговаривать к штрафу в 100 тысяч рублей или трехмесячному аресту за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Организация настаивает на снятии неприкосновенности со всех лиц, управляющих автомобилями, вне зависимости от их служебного и должностного положения. При существующем законодательстве у пьяных водителей отбирают права на срок от полутора до двух лет. В случае повторного лишения прав, нарушитель не сможет садиться за руль уже три года. Нынешняя система не предусматривает штрафов за нетрезвое вождение. Текущие правила также предписывают полный запрет спиртного за рулем, а до 2010 года существовал предельно допустимый уровень алкоголя в крови в размере 0,3 промилле. В свою очередь, Госдума в июне 2012 года рассмотрит законопроект, предлагающий пожизненно лишать водителей прав или конфисковывать автомобиль в случае повторного управления машиной в нетрезвом состоянии.