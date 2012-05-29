Новая услуга для мобильных меломанов от МОТИВа

29 мая 2012 года компания МОТИВ запускает новую услугу «Вместо гудков», название которой говорит само за себя. Теперь у абонентов МОТИВа появляется возможность ЗАГРУЖАТЬ вместо гудков ЛЮБОЙ ТРЕК, а также записывать песни, музыку или шутки собственного сочинения в режиме онлайн. Загрузка собственных мелодий производится БЕСПЛАТНО.

Говорят, что у друзей музыкальные вкусы часто сходятся. Всего одним нажатием клавиши * вы можете скопировать мелодию друга во время прослушивания и заменить гудки в своем телефоне на ту композицию, которая нравится вам обоим!

Поклонники определенного музыкального направления – классика, джаз, рок, поп, шансон – могут включить «Радиоволну» и установить вместо гудков набор из нескольких мелодий в выбранном стиле. «Радиоволна» не даст вам заскучать – набор мелодий будет постоянно обновляться ипополняться новинками.

С новой услугой «Вместо гудков» от МОТИВа абоненты не только могут поднять настроение «звонящим», но и установить на своем мобильном «Статус», который сообщит родственникам, друзьям или деловым партнерам, по какой причине вы не берете трубку.

Например, собираясь в путешествие, наберите с телефона *912*50# и клавишу вызова, и все, кто вам звонит, вместо стандартных гудков прослушают следующее сообщение: «Абонент сейчас в роуминге, отправьте, пожалуйста, SMS».

В личном кабинете услуги «Вместо гудков» можно не только хранить неограниченное количество мелодий, но и, включив «Музыкальную шкатулку», менять настройки: выбирать для каждого абонента «свой» гудок, устанавливать случайное воспроизведение мелодий из списка или проигрывание разных мелодий в определенное время – в конкретные дни недели и часы.

Услуга «Вместо гудков» избавит вас от больших платежей за мелодии. Заказанная композиция сохраняется в галерее до тех пор, пока не будет удалена. Абонентская плата за пользование услугой составляет всего 1,5 рубля в сутки. Включение услуги бесплатно.

Включить услугу «Вместо гудков» можно любым удобным для вас способом: позвонить с мобильного телефона на номер ##912 и следовать инструкциям автоинформатора или просто купить понравившуюся мелодию.

Мы сдержали свое обещание и сделали новую услугу «Вместо гудков» максимально функциональной, интересной и отвечающей основным потребностям наших абонентов. Пользователи новой услуги обязательно оценят большой список музыкальных хитов, возможность записывать в режиме реального временишутки или песни «собственного сочинения» и, наконец-то, чего все так ждали – возможность самостоятельно загружать любые треки вместо гудков.