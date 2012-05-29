Состоялось ежегодное торжественное открытие Доски почета Уралхимпласта
Совсем недавно прошел профессиональный праздник работников Уралхимпласта - День химика. Достойным элементом празднования стало торжественное открытие Доски почета. Это ежегодная традиция, берущая свое начало еще с 2008 года, сама Доска почета демонстрирует лучших представителей предприятия с советских времен.
В течение годана ней будут представлены портреты профсоюзных активистов и молодежных лидеров,рабочих, специалистов и руководителей среднего звена, каждый из которых внессвой существенный вклад в развитие компании.
Как сообщаетпресс-служба Уралхимпласта, в общем числе будут победители конкурсов профессиональногомастерства: аппаратчик конденсации Елена Буш, слесарь поконтрольно-измерительным приборам и автоматике Владимир Юрпалов, электромонтерпо ремонту и обслуживанию электрооборудования Евгений Серов, лаборантхимического анализа Елена Прохоренко.
На Доскепредставлены также призеры заводского смотра «Лучший рабочий года»: аппаратчикконденсации производства синтетических смол Наталья Новокшонова,электрогазосварщик железнодорожного цеха Владимир Ровник и аппаратчик окисленияотделения по производству карбамидо-формальдегидного концентрата НадеждаЛазарева.
Во времяторжественной церемонии открытия Доски почета шестнадцати лучшим рабочимУралхимпласта были повязаны почетные ленты.
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