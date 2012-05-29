В День защиты детей всех тагильчан призывают вспомнить детство и повеселиться от души

На память об акции на площади останется надпись: «В душе каждого взрослого живет ребенок. Берегите его и чаще пускайте погулять!», рассказывает организатор Иван Воронин. По его словам, свое участие во флешмобе уже подтвердили больше ста тагильчан, и многие из них обещали привести с собой детей, братиков, сестренок, племянников и племянниц.

Иван условно делит предстоящее действо на три «сцены». К первой относится выход первого действующего лица на импровизированную площадку, коей станет Театральная площадь. Парень или девушка выйдет на середину, достанет из сумки бутылочку с соской, сядет и начнет обедать.

Далее к нему «подтянутся» другие участники акции. Кто-то будет пускать мыльные пузыри, кто-то баловаться, кто-то будет возиться с детскими игрушками, машинками, ведерками и лопатками. Флешмоберам предлагается веселиться или даже подраться между собой. Главное – не обращать внимания на проходящих мимо людей.

Третья сцена будет кульминационной. Толпа играющих «детишек» скрывает за собой моберов, рисующих на асфальте надпись. А когда написание будет закончено, то все участники акции должны будут разбрестись по разным сторонам с серьезными лицами.