В Екатеринбурге проезд можно оплачивать с помощью мобильного телефона

Как сообщаетпресс-служба Администрации Екатеринбурга, чтобы пользоваться новым сервисом,необходимо установить на свой телефон NFC-чип (Near Field Communication). Онавтоматически соединяется с балансом на телефоне. Таким образом, подносятелефон к считывателю, происходит списание со счета средств, равных стоимостипроезда.

Данныйсервис еще более упрощает систему оплаты проезда. Напомним, ранее в столицеСвердловской области были введены «ЕКАРТы» (единые карты оплаты), с помощьюкоторых можно было оплачивать проезд и в трамваях, и в автобусах, и в метропутем поднесения карты к считывателю.

Сейчас новаясистема доступна во всех видах транспорта города, но пока только у одногооператора. Тем не менее, глава администрации Екатеринбурга уверен, что другиеоператоры сотовой связи должны подключиться к проекту в ближайшее время.