Магазин «Манарага» защитит кошельки родителей
29 мая 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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В магазине «Манарага» пройдет акция «Дни защиты кошельков родителей»: на товары для детей предоставляются скидки до 30%.
30, 31 мая и 1 июня в магазине «Манарага» пройдет акция «Дни защиты кошельков родителей»: на товары для детей предоставляются скидки до 30%.
Со скидкой 20% в эти дни можно приобрести:
- велосипеды для детей и подростков (до 15`` ростовки включительно) Schwinn, Drag, Trek, Specialized;
- велосипеды Verde BMX;
- детские велокресла, велошлемы, велоперчатки;
- звонки и пищалки на велосипеды;
- детские рюкзаки;
- рюкзак-переноску;
- детские спальные мешки;
- снаряжение для скалолазания (детские беседки, скальные туфли, каски);
- детские банданы Buff;
- детские спасжилеты.
Со скидкой 30% в эти дни можно приобрести:
- одежду для активного отдыха, ветрозащитную одежду и одежду Polartec для детей и подростков (рост до 158 см) Vaude, RedFox;
- детскую обувь Zamberlan, Jack Wolfskin (размеры 30-35);
- детское термобелье RedFox, Sivera, Манарага.
Дополнительный соблазн для родителей: при одновременном совершении трех детских покупок в дни проведения акции вы получаете скидку 20% при приобретении одного любого взрослого товара.
Магазин «Манарага».
Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22, (3435) 41-94-53.
Подробности акции на сайте www.manaraga.ru.
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