Магазин «Манарага» защитит кошельки родителей

30, 31 мая и 1 июня в магазине «Манарага» пройдет акция «Дни защиты кошельков родителей»: на товары для детей предоставляются скидки до 30%.

Со скидкой 20% в эти дни можно приобрести:

велосипеды для детей и подростков (до 15`` ростовки включительно) Schwinn, Drag, Trek, Specialized;

велосипеды Verde BMX;

детские велокресла, велошлемы, велоперчатки;

звонки и пищалки на велосипеды;

детские рюкзаки;

рюкзак-переноску;

детские спальные мешки;

снаряжение для скалолазания (детские беседки, скальные туфли, каски);

детские банданы Buff;

детские спасжилеты.

Со скидкой 30% в эти дни можно приобрести:

одежду для активного отдыха, ветрозащитную одежду и одежду Polartec для детей и подростков (рост до 158 см) Vaude, RedFox;

детскую обувь Zamberlan, Jack Wolfskin (размеры 30-35);

детское термобелье RedFox, Sivera, Манарага.

Дополнительный соблазн для родителей: при одновременном совершении трех детских покупок в дни проведения акции вы получаете скидку 20% при приобретении одного любого взрослого товара.

Магазин «Манарага».

Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22, (3435) 41-94-53.