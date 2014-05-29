Внимание! С обеда улица Карла Маркса в Тагиле будет перекрыта. Продумывайте маршрут

Покрытие было отфрезеровано на участке улицы от Пархоменко до Вязовской, пишет «Тагил без ям».

В МУП «Тагилдорстрой» сообщили TagilCity.ru, что с обеда на указанном отрезке будет осуществлятся укладка асфальта. Так что тагильчанам придется продумывать пути объезда данной улицы.

Погода, кстати, по прогнозам синоптиков будет сухой, так что рабочим ничего не должно помешать выполнить свою работу качественно.