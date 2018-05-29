15,4 млн руб. выделены на благоустройство двора по ул. Мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Для выполнения работ по благоустройству девяти дворов, ставших лидерами в голосовании 18 марта, на сайте госзакупок была выбрана подрядная организация ООО ГК «УралСтройКомплекс». По контракту подрядчик обязан завершить все работы до 15 октября 2018 года.

В число девяти дворов вошел двор на ул. Мира, 31, 31а, 33 и ул. Газетная 97, расположенный в Ленинском районе Нижнего Тагила.

На данный момент в этом дворе асфальтобетонное покрытие проездов вдоль домов совмещено с пешеходными путями и находится в полуразрушенном состоянии. Нет стоянок для машин с дорожным покрытием.

По диагонали двора проходит тротуар, являющийся проездом для автомобилей, водители которых оставляют свои машины на газонах. Требуется валка 60-ти деревьев и частичная вырубка кустов. Во дворе установлены устаревшие конструкции на детской площадке и нет спортивной площадки и зоны отдыха взрослых.

Проектировщики разработали проект по благоустройству дворовой территории. Проектом предусмотрена организация парковочных мест для автомобилей на 52 места, а также устройство подъездов к жилым домам.

На дворовой территории появятся одна площадка для детей, одна площадка для отдыха, две спортивные площадки (одна – для игры в минифутбол, баскетбол, волейбол, вторая – для воркаута) и площадка для сбора мусора, которая будет находиться на расстоянии 20 м от жилых домов и игровых и спортплощадок.

Все проделанные работы сохранят существующий рельеф местности, кроме территории у дома №97 по ул. Газетной. Существующий проезд вдоль этого дома выполнен горизонтально с отводом талых и ливневых стоков поперек проезда с выпуском в газон. По плану предусмотрены работы, которые придадут продольный уклон проезду и обеспечат отвод стоков на проезжую часть ул. Газетной.

Во дворе посадят деревья и кустарники, а также газонные травы на участках, где нет никаких строений. Будет произведен демонтаж восьми осветительных опор и установка 13 новых осветительных опор. Кроме того, на детской площадке и площадках для занятий физкультурой установят спортивное и игровое оборудование.

Дизайн-проект благоустройства двора на пр. Мира, 31, 31а, 33, ул. Газетная, 97