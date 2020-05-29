ВКонтакте впервые запускает программу стажировок в удалённом формате

В этом году она впервые организована в удалённом формате. Шесть кандидатов, которые пройдут отбор, на два месяца присоединятся к шести командам, чтобы развивать свои навыки и работать над реальными задачами вместе со специалистами VK.

Попасть на стажировку можно независимо от возраста и опыта работы. Главное — желание учиться и практиковаться. Для интересующихся творческими профессиями в этом году появилось одно место в департаменте дизайна. Всем претендентам нужно выполнить тестовое задание — по его результатам выберут лучших.

Список команд, которые примут стажёров:

команда потребления контента и рекомендаций, Core ML;

команда прикладных исследований;

команда потребления контента и рекомендаций, Backend;

команда рекламы и бизнес-продуктов, Performance Advertising;

команда backend-инфраструктуры;

департамент дизайна.

Стажировка пройдёт с 13 июля по 12 сентября. Все участники будут работать удалённо. Помимо новых знаний, стажёры получат денежное вознаграждение, компенсацию питания и приятные бонусы: тематические сувениры и сертификаты участника программы. Трудоустройство после стажировки возможно, но не гарантировано.

Подать заявку на участие можно с 29 мая по 14 июня включительно — для этого нужно откликнуться на вакансию в разделе vk.com/jobs и выполнить тестовое задание. Там же можно ознакомиться с подробным описанием работы стажёра и подробнее почитать про команды и задачи.

Следить за новостями программы и узнать итоги отбора можно в сообществе VK Education.

Екатерина Нанаенко, HR-директор ВКонтакте:

«Многие крупные IT-компании в этом году отменили программы стажировок. Мы решили пойти по другому пути и перенесли стажировки в онлайн, чтобы у всех желающих был шанс получить опыт работы, не теряя времени из-за сложившейся в мире ситуации. Команда ВКонтакте работает удалённо с середины марта, и за эти месяцы нам удалось эффективно отладить все процессы, так что мы полностью готовы работать со стажёрами в дистанционном формате».

Программа стажировок ВКонтакте появилась в 2018 году. В прошлом сезоне восемь из двенадцати участников остались работать в компании.