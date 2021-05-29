Долю в «Сибантраците» могут отдать экс-партнеру Босова

По информации versia.ru, Барский был партнером Дмитрия Босова, который застрелился в мае прошлого года. Босов — миллиардер, владелец группы «Аллтек», частью которой является «Сибантрацит». По поводу обстоятельств его смерти по сей день есть вопросы.
Максим Барский уехал из России после того, как в московском аэропорту в его багаже обнаружили наркотики. По данным журналистов, Барского отпустили под залог в 1 млн рублей, а затем он вылетел в Лондон. В СМИ считают, что дело с наркотиками могло быть связано с делением имущества между наследниками Босова. Что касается Барского, то до этого в течение двух лет он был главой ООО «УК «Сибантрацит» и сотрудничал с Босовым по другим проектам, а значит, был в курсе внутренних дел группы. По мнению СМИ, его поддержка могла стать решающей для одного из претендентов на наследство «Аллтек».
Журналисты говорят о связи Барского с проектами Альберта Авдоляна. Предприниматель стал генеральным директором ООО «Сибан Холдинг» с долей 30%. При этом 70% предприятия принадлежит ООО «АП Развитие», которое входит в холдинг «А-Проперти» Авдоляна. Как сообщает РБК, в его планах, используя новую компанию, выкупить долю наследников Босова в «Сибантраците». Ее стоимость оценивают в $1,5 млрд, где 1 млрд приходится на задолженности. Сделка намечена на июнь.
Издание считает, что у Барского, у которого уже прогорел нефтегазовый бизнес в США, нет денег на инвестиции. Следует вспомнить и тот факт, что в 2018 году супружеская пара Босовых, предположительно по инициативе Барского, направила на производство «легких» наркотиков в США $160 млн. Этот бизнес также прогорел, и отношения между партнерами испортились.
Босов уволил из всех структур еще одного своего партнера — Александра Исаева. Это случилось за месяц до смерти. Предполагается, что причиной увольнения стали хищения и злоупотребления. Примечательно, что в данный момент Исаев — руководитель «Эльга Уголь», одной из структур того же Авдоляна. А на сайтах компаний Босова уже после его гибели все обвинения в адрес Исаева заменили на извинения. Еще один экс-партнер Босова, который ранее уступил место председателя совета директоров «Сибантрацита» вдове миллиардера, Дмитрий Ага также вернулся на свой пост.
По предположению журналистов versia.ru, все экс-партнеры, внезапно снова ставшие владельцами долей в бизнесе Босова, могут выступать в роли подставных лиц и работать на одного человека, цель которого — поглощение бизнеса Босова.