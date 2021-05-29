Долю в «Сибантраците» могут отдать экс-партнеру Босова

Максим Барский уехал из России после того, как в московском аэропорту в его багаже обнаружили наркотики. По данным журналистов, Барского отпустили под залог в 1 млн рублей, а затем он вылетел в Лондон. В СМИ считают, что дело с наркотиками могло быть связано с делением имущества между наследниками Босова. Что касается Барского, то до этого в течение двух лет он был главой ООО «УК «Сибантрацит» и сотрудничал с Босовым по другим проектам, а значит, был в курсе внутренних дел группы. По мнению СМИ, его поддержка могла стать решающей для одного из претендентов на наследство «Аллтек».