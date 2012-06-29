Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
На Красном Камне построили дом, а «за собой» не убрали: всюду глина и грязь (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

На Красном Камне построили дом, а «за собой» не убрали: всюду глина и грязь (ФОТО)

29 июня 2012, 16:49ОбществоЕвгения
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?