На Красном Камне построили дом, а «за собой» не убрали: всюду глина и грязь (ФОТО)

Однакокомпания застройщик по договору должна была прибрать прилегающие территории. Повсей видимости, они считают, что свой долг выполнили:

Приехали,разровняли по двору глину и грязь, потом прошли дожди, теперь всюду грязныелужи. А детская площадка! Пусть одна была обычной, но дети играли в песочнице,бегали по траве. Теперь там ни пройти не проехать житель дома на Красныхпартизан, 5.

Фото от пользователя.

Самоеинтересное, что около нового дома строительная компания сделала хорошиезаасфальтированные дороги. Как рассказывает старшая по дому, через неделюстроители сдают объект, на связь с управляющей компанией, за которой закреплен «пострадавший» дом, они не выходят.

Таким образом, сейчас люди вынуждены мириться со сложившимисяобстоятельствами, при этом понимая, что прежнего двора с нормальными дорогами иплощадкой уже не вернуть, а приводить в порядок территорию тоже никто не собирается.