Новые тенденции в производстве мебели

Просматривая каталоги мебельных фабрик, мы, как правило, обращаем внимание лишь на дизайн представленной продукции и крайне редко интересуемся, как ее изготавливают. Тем не менее, в последнее время в этой сфере производства появилось немало новых технологий. Многие компании, наряду с традиционными способами изготовления, используют передовое оборудование и современные технологии.

Одной из наиболее эффективных методик, применяемых сегодня при производстве мебели из дерева, признана технология с использованием специализированных фрезерных станков с числовым программным управлением. Компьютерная система, которой оснащено это современное оборудование, позволяет управлять фрезерными приводами максимально четко и слаженно. Запрограммированная система отлично справляется с поставленными перед ней задачами от начала и до конца: выполняет все необходимые замеры и выпиливает соответствующие элементы. С помощью такого оборудования сегодня изготавливается различная корпусная мебель: кухонные гарнитуры, гардеробные комнаты, стенки для гостиных и так далее.

Еще одна эффективная методика — использование в производственном процессе вакуумных прессов. Их применяют при облицовке отдельных элементов мебели шпоном и ПВХ пленкой. Данная технология позволяет получать гораздо более качественное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям.

У каждого из вышеописанных инновационных способов изготовления мебели, имеются свои положительные моменты, но есть и одна общая черта — и фрезерные станки с ЧПУ, и вакуумные прессы позволяют существенно экономить сырье на каждом этапе производства.

Важная отличительная черта продукции, изготовленной по новым технологиям — высокое качество. На современном оборудовании можно изготавливать элементы сложнейших форм, не нарушая при этом целостности древесины. Такие инновации предоставляютпроизводителям возможность воплощать в жизнь весьма оригинальные дизайнерские задумки, что, разумеется, только на руку заказчикам.