Новые тенденции в производстве мебели
Производство мебели в последнее время сделало большой шаг вперед. Сегодня на многих мебельных фабриках используется инновационное оборудование, что позволяет получать продукцию высокого качества.
Просматривая каталоги мебельных фабрик, мы, как правило, обращаем внимание лишь на дизайн представленной продукции и крайне редко интересуемся, как ее изготавливают. Тем не менее, в последнее время в этой сфере производства появилось немало новых технологий. Многие компании, наряду с традиционными способами изготовления, используют передовое оборудование и современные технологии.
Одной из наиболее эффективных методик, применяемых сегодня при производстве мебели из дерева, признана технология с использованием специализированных фрезерных станков с числовым программным управлением. Компьютерная система, которой оснащено это современное оборудование, позволяет управлять фрезерными приводами максимально четко и слаженно. Запрограммированная система отлично справляется с поставленными перед ней задачами от начала и до конца: выполняет все необходимые замеры и выпиливает соответствующие элементы. С помощью такого оборудования сегодня изготавливается различная корпусная мебель: кухонные гарнитуры, гардеробные комнаты, стенки для гостиных и так далее.
Еще одна эффективная методика — использование в производственном процессе вакуумных прессов. Их применяют при облицовке отдельных элементов мебели шпоном и ПВХ пленкой. Данная технология позволяет получать гораздо более качественное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям.
У каждого из вышеописанных инновационных способов изготовления мебели, имеются свои положительные моменты, но есть и одна общая черта — и фрезерные станки с ЧПУ, и вакуумные прессы позволяют существенно экономить сырье на каждом этапе производства.
Важная отличительная черта продукции, изготовленной по новым технологиям — высокое качество. На современном оборудовании можно изготавливать элементы сложнейших форм, не нарушая при этом целостности древесины. Такие инновации предоставляютпроизводителям возможность воплощать в жизнь весьма оригинальные дизайнерские задумки, что, разумеется, только на руку заказчикам.
Подытоживая, следует отметить, что в результате внедрения новых методов в производственные процессы мебельных фабрик, были достигнуты превосходные показатели. Во-первых, сократилось время, затрачиваемое на изготовление единицы продукции. Во-вторых, повысилось качество изделий. В-третьих, существенно разнообразился дизайн. Все это свидетельствует о том, что мебельное производство перешло на новый уровень развития.