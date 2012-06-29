Тагильчане, не успевшие обратиться к специалистам в День бесплатной юридической помощи, могут сделать это в другой день (ФОТО)

Граждане обращались по вопросам ЖКХ, квартирного характера, бизнеса, медицины, трудовых отношений. В оказании юридической помощи приняли участие председатель нижнетагильского местного отделения АЮР Олег Герасимов, я, Марат Ганиев, Ольга Овчиникова, директор МЮИ и многие другие юристы рассказал депутат Молодежного Парламента Свердловской области Алексей Обухов.

В качестве консультантов к мероприятию подключились представители органов судебной и исполнительной власти, адвокатуры, нотариата, юридического бизнеса, профессорско-преподавательского состава и студенты юридических факультетов.

Представители Нижнетагильского отделения Ассоциации юристов отмечают, что тагильчане,не получившие юридическую помощь в этот день, могут обращаться по адресу: ул. Ленина 31, офис № 19, с 15:00 до 17:00 каждую среду. Справки можно получить по телефону (3435) 412-540.

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