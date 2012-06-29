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Тагильчане, не успевшие обратиться к специалистам в День бесплатной юридической помощи, могут сделать это в другой день (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, не успевшие обратиться к специалистам в День бесплатной юридической помощи, могут сделать это в другой день (ФОТО)

29 июня 2012, 13:41Общество
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