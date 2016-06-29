Нижнетагильский пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату 25 тысяч рублей из средств материнского капитала
29 июня 2016, 18:30Общество
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Управление пенсионного фонда Нижнего Тагила сообщает о том, что все семьи, которые не использовали всю сумму материнского капитала, имеют возможность получить единоразово 25 тысяч рублей из этой суммы. Заявления будут приниматься до 30 ноября 2016 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обратиться в ПФР могут все владельцы сертификата, проживающие на территории России. Возраст ребенка, на которого выдан сертификат, значения не имеет. Если семья уже использовала часть средств маткапитала, и остаток составляет меньше 25 тысяч рублей, то семья имеет право на получение этого остатка.
Семьи, еще не оформившие сертификат, также могут получить эту сумму, подав заявление о выдаче сертификата и выплате этой суммы.
Узнать список необходимых документов, а также записаться на прием, можно по телефонам ПФР: 92-07-11, 8-900-205-57-11. Размер материнского капитала на данный момент составляет 453 026 рублей.
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