Нижнетагильский пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату 25 тысяч рублей из средств материнского капитала

Обратиться в ПФР могут все владельцы сертификата, проживающие на территории России. Возраст ребенка, на которого выдан сертификат, значения не имеет. Если семья уже использовала часть средств маткапитала, и остаток составляет меньше 25 тысяч рублей, то семья имеет право на получение этого остатка.