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Нижнетагильский пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату 25 тысяч рублей из средств материнского капитала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату 25 тысяч рублей из средств материнского капитала

29 июня 2016, 18:30Общество
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