Пакеты с логотипом - отличный способ прорекламировать вашу компанию

Изготовление бумажных пакетов с логотипом - это одно из ключевых направлений деятельности нашей рекламно-производственной компании. Именно по этому направлению мы работаем уже более двадцати лет, за это время нашими специалистами был выработан алгоритм действий, который обеспечивает максимальное удобство, а также простоту заказа.

РПК Проманс: этапы изготовления бумажных пакетов с логотипом

Процесс изготовления бумажных пакетов с логотипом состоит из нескольких последовательных этапов.

Этап первый, печатные процессы. Дизайнеры нашей компании подбирают метод нанесения логотипа на бумажные пакеты в зависимости от применяемой разновидности бумаги и назначения готовой продукции:

1. Шелкография.Позволяет создание ярких, полноцветных изображений.

2. Тиснение. Предполагает нанесение путем оттиска с предварительно подготовленных клише.

3. Офсетная печать. Обеспечивает точную цветопередачу и самую высокую скорость выполнения.

Этап второй, постпечатные процессы:

1. Матовая и глянцевая защитная ламинация;

2. Защитное покрытие специальным лаком;

3. Тиснение фольгой или конгревное тиснение.

Этап третий, производственные процессы:

1. Порезка;

2. Биговка;

3. Сборка;

4. Высечка.

Наш ассортимент бумажных пакетов: разновидности материала

Кроме огромного разнообразия оформления, каждый наш клиент имеет возможность выбора разновидности материала из которого будут изготовлены бумажные пакеты с логотипом. В зависимости от назначения такой упаковки, она может быть изготовлена из таких материалов, как:

1. Специальная дизайнерская бумага.

2. Мелованная бумага.

3. Крафт-бумага.

4. Тонкий, высокопрочный картон.

Бумажные яркие пакеты с уникальным логотипом обязательно запомнятся покупателям, станут визитной карточкой вашей организации. Это совершенно особый ненавязчивый вид рекламы, который помогает сделать выбор в вашу пользу.