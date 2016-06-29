Пакеты с логотипом - отличный способ прорекламировать вашу компанию
Бумажные пакеты с логотипом, являются наиболее востребованным видом подарочной упаковки, нашего времени. Огромное распространение которой обосновано практичностью, удобством использования и экологичностью. Кроме того, это наиболее эффективный рекламный носитель, который обеспечивает широкий охват определенной целевой аудитории, при минимально возможных материальных вложениях.
Изготовление бумажных пакетов с логотипом - это одно из ключевых направлений деятельности нашей рекламно-производственной компании. Именно по этому направлению мы работаем уже более двадцати лет, за это время нашими специалистами был выработан алгоритм действий, который обеспечивает максимальное удобство, а также простоту заказа.
РПК Проманс: этапы изготовления бумажных пакетов с логотипом
Процесс изготовления бумажных пакетов с логотипом состоит из нескольких последовательных этапов.
Этап первый, печатные процессы. Дизайнеры нашей компании подбирают метод нанесения логотипа на бумажные пакеты в зависимости от применяемой разновидности бумаги и назначения готовой продукции:
1. Шелкография.Позволяет создание ярких, полноцветных изображений.
2. Тиснение. Предполагает нанесение путем оттиска с предварительно подготовленных клише.
3. Офсетная печать. Обеспечивает точную цветопередачу и самую высокую скорость выполнения.
Этап второй, постпечатные процессы:
1. Матовая и глянцевая защитная ламинация;
2. Защитное покрытие специальным лаком;
3. Тиснение фольгой или конгревное тиснение.
Этап третий, производственные процессы:
1. Порезка;
2. Биговка;
3. Сборка;
4. Высечка.
Наш ассортимент бумажных пакетов: разновидности материала
Кроме огромного разнообразия оформления, каждый наш клиент имеет возможность выбора разновидности материала из которого будут изготовлены бумажные пакеты с логотипом. В зависимости от назначения такой упаковки, она может быть изготовлена из таких материалов, как:
1. Специальная дизайнерская бумага.
2. Мелованная бумага.
3. Крафт-бумага.
4. Тонкий, высокопрочный картон.
Бумажные яркие пакеты с уникальным логотипом обязательно запомнятся покупателям, станут визитной карточкой вашей организации. Это совершенно особый ненавязчивый вид рекламы, который помогает сделать выбор в вашу пользу.
Наша компания предлагает самые выгодные условия сотрудничества для клиентов, точность выполнения заказов и внушительные скидки. Мы располагаем широчайшим ассортиментом бумажных пакетов для брендирования и применяем самые современные технологии печати.